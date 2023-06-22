Icon

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة Icon الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال أبريل 2023 Icon الرئيس الفرنسي لـ الأمير محمد بن سلمان: شكراً لقدومكم Icon التعليم تحدد موعد إجازة المشرفين Icon ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود Icon سبكيم توزع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول Icon اليوم.. بدء إجازة نهاية العام و4 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات Icon الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة Icon انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهدف لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازناً

ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

أهداف القمة

تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

الإصلاحات المستقبلية

وستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم