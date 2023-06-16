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أكد على متانة العلاقات السعودية العراقية

عبدالعزيز بن سلمان: أوبك+ لا يستهدف سوى استقرار الأسواق

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: أوبك+ لا يستهدف سوى استقرار الأسواق
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وتحالف أوبك+، لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية، وكذلك أمن الطاقة.

التوافق هو الأساس

وأضاف بن سلمان في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس أوبك في بغداد: إن التوافق هو المبدأ الأساسي لـأوبك+، ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية، حسبما نقلت قناة العربية.

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وأشار الوزير إلى أن قرارات أوبك+ في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي سيعيد لنا كـ أوبك وأوبك+ ترتيب وضعنا الداخلي.

آليات أوبك+

في السياق ذاته، أضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن آليات أوبك+ بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير، مردفًا: ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور أوبك وأوبك+ الفاعل وتمكينهما من القيام بواجباتهما بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء.

كما أوضح بن سلمان أن تلك الآليات مُمكِّنة للأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول في أن تستثمر، وأيضا مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من سيستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات أوبك+ القادمة.

علاقات متينة

على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة على متانة العلاقات السعودية العراقية، معبرًا بجملة عامية تجسد قوتها: “ما كو زي العلكة بالشعر”.

 

 

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