عبدالعزيز بن سلمان: أوبك+ لا يستهدف سوى استقرار الأسواق

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وتحالف أوبك+، لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية، وكذلك أمن الطاقة.
وأضاف بن سلمان في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس أوبك في بغداد: إن التوافق هو المبدأ الأساسي لـأوبك+، ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية، حسبما نقلت قناة العربية.
وأشار الوزير إلى أن قرارات أوبك+ في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي سيعيد لنا كـ أوبك وأوبك+ ترتيب وضعنا الداخلي.
في السياق ذاته، أضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن آليات أوبك+ بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير، مردفًا: ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور أوبك وأوبك+ الفاعل وتمكينهما من القيام بواجباتهما بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء.
كما أوضح بن سلمان أن تلك الآليات مُمكِّنة للأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول في أن تستثمر، وأيضا مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من سيستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات أوبك+ القادمة.
على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة على متانة العلاقات السعودية العراقية، معبرًا بجملة عامية تجسد قوتها: “ما كو زي العلكة بالشعر”.
من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، #وزير_الطاقة في احتفالية مرور 60 عام على تأسيس منظمة #أوبك_في_بغداد. pic.twitter.com/RdIyK9cu4a
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) June 16, 2023
وزير الطاقة السعودي "الأمير عبدالعزيز بن سلمان" يؤكد على متانة العلاقات #السعودية العراقية خلال مشاركته في الاحتفالية المقامة في #بغداد بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس منظمة #أوبك pic.twitter.com/0r8DPjouq8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2023