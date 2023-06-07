عبدالملك بن عايض القرني يحتفل بتخرجه من الثانوية

احتفل الشاب عبدالملك بن عايض القرني بتخرجه بالصف الثالث الثانوي، من ثانوية ابن خلدون بالرياض.

وتلقى عبدالملك القرني، التهاني والتبريكات بمناسبة التخرج من الأهل والأصدقاء، متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

“المواطن” تهنئ الشاب عبدالملك القرني بمناسبة التخرج بالمرحلة الثانوية، وتسأل الله له دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية.