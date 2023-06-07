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عبدالملك بن عايض القرني يحتفل بتخرجه من الثانوية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
عبدالملك بن عايض القرني يحتفل بتخرجه من الثانوية
المواطن - فريق التحرير

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احتفل الشاب عبدالملك بن عايض القرني بتخرجه بالصف الثالث الثانوي، من ثانوية ابن خلدون بالرياض.

وتلقى عبدالملك القرني، التهاني والتبريكات بمناسبة التخرج من الأهل والأصدقاء، متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

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المواطن” تهنئ الشاب عبدالملك القرني بمناسبة التخرج بالمرحلة الثانوية، وتسأل الله له دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية.

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