عجل يقفز من فوق عمارة في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قفز عجل من فوق إحدى العمارات السكنية في مصر.

عجل يقفز من فوق مبنى

وظهر العجل في المقطع، متدلياً من فوق مبنى، فيما يحاول البعض إنقاذه دون جدوى بسبب وزنه.

وبعد سقوط العجل على الأرض لفظ أنفاسه على الفور، فيما دعا مغردون أن يعوض أصحابه خيرًا منه.