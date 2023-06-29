Icon

1098 إصابة بالإجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن Icon سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق Icon كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو Icon تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية Icon هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد Icon 200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج Icon السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد Icon BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة Icon لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة Icon الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لفظ أنفاسه على الفور

عجل يقفز من فوق عمارة في مصر

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
عجل يقفز من فوق عمارة في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قفز عجل من فوق إحدى العمارات السكنية في مصر.

عجل يقفز من فوق مبنى

وظهر العجل في المقطع، متدلياً من فوق مبنى، فيما يحاول البعض إنقاذه دون جدوى بسبب وزنه.

قد يهمّك أيضاً
كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

وبعد سقوط العجل على الأرض لفظ أنفاسه على الفور، فيما دعا مغردون أن يعوض أصحابه خيرًا منه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر اليوم
السعودية اليوم

القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر...

السعودية اليوم
قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج
السعودية اليوم

قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج

السعودية اليوم
كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز الأهداف بقميص الاتحاد
الرياضة

كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز...

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج
أخبار رئيسية

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن...

أخبار رئيسية
غلطة سراي يسعى لضم تاليسكا
آخر الاخبار

غلطة سراي يسعى لضم تاليسكا

آخر الاخبار
تراجع الإقبال العالمي على المواقع الإخبارية لصالح مواقع التواصل
تكنولوجيا

تراجع الإقبال العالمي على المواقع الإخبارية لصالح...

تكنولوجيا
إصدار ترخيص لـ شركة سير السعودية لصناعة السيارات
السعودية اليوم

إصدار ترخيص لـ شركة سير السعودية لصناعة...

السعودية اليوم