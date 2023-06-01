عرض الـ120 مليون يورو يُقرب مودريتش من دوري روشن

يبدو أن النجم الكرواتي لوكا مودريش، قد يُغير قناعاته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

عرض أمام مودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر، الذي يطمح في ضمه بالميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، اليوم الخميس، أن مودريتش تلقى عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي، قيمته 120 مليون يورو في 3 مواسم، مشيرة إلى أن هذا العرض دفعه لطلب مغادرة المرينغي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة: “تبدل رغبة النجم الكرواتي، يدفع إدارة ريال مدريد لتسريع إجراءات تجديد عقد نجم خط الوسط بالفريق، داني سيبايوس الذي سينتهي أيضًا في 30 يونيو الجاري”.

مسيرة مميزة مع الريال

وكان مودريتش قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشارك مع المرينغي في أكثر من 480 مباراة بجميع المسابقات.

وبات النجم الكرواتي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وأحرز 37 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج النجم الكرواتي صاحب الـ38 عامًا، بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، آخرها نسخة العام الماضي.