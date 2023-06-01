Icon

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض Icon أرقام عبدالله عطيف مع الهلال Icon الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon 3 متوفين دماغيًّا ينهون معاناة 6 مواطنين من القصور العضوي Icon إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم Icon رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا Icon نيويورك معرضة للغرق لثقل مبانيها Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل Icon القتل قصاصًا لنيبالي أزهق روح مواطن طعنًا في الجوف Icon روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده مع ريال مدريد

عرض الـ120 مليون يورو يُقرب مودريتش من دوري روشن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
عرض الـ120 مليون يورو يُقرب مودريتش من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن النجم الكرواتي لوكا مودريش، قد يُغير قناعاته بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

عرض أمام مودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر، الذي يطمح في ضمه بالميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قد يهمّك أيضاً
تقويم التعليم تبدأ تطبيق اختبار TIMSS

تقويم التعليم تبدأ تطبيق اختبار TIMSS

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

وذكرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، اليوم الخميس، أن مودريتش تلقى عرضًا مغريًا من نادٍ سعودي، قيمته 120 مليون يورو في 3 مواسم، مشيرة إلى أن هذا العرض دفعه لطلب مغادرة المرينغي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة: “تبدل رغبة النجم الكرواتي، يدفع إدارة ريال مدريد لتسريع إجراءات تجديد عقد نجم خط الوسط بالفريق، داني سيبايوس الذي سينتهي أيضًا في 30 يونيو الجاري”.

برشلونة وريال مدريد - نهائي السوبر الإسباني - لوكا مودريتش
لوكا

مسيرة مميزة مع الريال

وكان مودريتش قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشارك مع المرينغي في أكثر من 480 مباراة بجميع المسابقات.

وبات النجم الكرواتي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وأحرز 37 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج النجم الكرواتي صاحب الـ38 عامًا، بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، آخرها نسخة العام الماضي.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @FabrizioRomano

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة