علي القرني يكشف ما هو الاستمطار الاصطناعي وأهميته

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
كشف رائد الفضاء علي القرني ماهية الاستمطار الاصطناعي وأهميته، مشيرًا للتجربة التي نفذها قبل أيام خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية لإجراء مهمة بحثية، قبل عودته إلى الأرض بسلام رفقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.
وقال القرني في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: إن الاستمطار الصناعي هي طريقة لتكثيف قوة المطر من السحب، وتتم عن طريق حقن السحب ببلورات صغيرة من الفضة عن طريق طائرات خاصة مجهزة لهذا الشيء.
وتابع: يتم البحث عن أماكن تجمع السحب ثم يتم نشر هذه البلورات والكريستالات داخل السحب وبإذن الله يحدث الاستمطار ويسقط الماء من السحب.
أوضح القرني أن التجربة التي قام بها في الفضاء لم تكن من خلال حقن السحب، ولكن جرب طريقة أخرى وهي استخدام بخار الماء، مشيرًا إلى أن السحابة تتكون في الأساس من ماء بعدة حالتها سواء كانت سائلة أو متجمدة.
واستطرد: تم استخدام بخار الماء داخل علبة حتى يتم حقنه ببلورات الفضة، لنرى ماذا يحدث.
وعن أهميته، كشف رائد الفضاء إلى أن التجربة لها أهداف كثيرة، أولًا: يمكن أن تتيح إمكانية التطوير الطبيعي للطرق المستخدمة أو التعديل على المركب الكيميائي، وبالتالي زيادة النفع منها بحيث تزيد نسبة حدوث الاستمطار الصناعي لأكثر من 50%.
واستطرد: وثانيًا، مهمة لرحلات المستقبل، رحلات القمر والمريخ بإذن الله نحتاج ماء فإذا قمنا باستحضار الاستمطار والماء في القمر أو المريخ سيعود بالنفع ويساعد على إنجاح هذه المهمات بإذن الله.
كثير منا تساءل ماهو الاستمطار الاصطناعي 🌧️؟
هنا تفاصيل أكثر لتجربة الاستمطار الصناعي التي أجريناها على محطة الفضاء الدولية ..
كيف أجريناها وماهي أهميتها. pic.twitter.com/Do92gJFazr
— Ali Alqarni (@AstroAli11) June 5, 2023