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أجرى تجربة بشأنه في الفضاء

علي القرني يكشف ما هو الاستمطار الاصطناعي وأهميته

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
علي القرني يكشف ما هو الاستمطار الاصطناعي وأهميته
المواطن - فريق التحرير

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كشف رائد الفضاء علي القرني ماهية الاستمطار الاصطناعي وأهميته، مشيرًا للتجربة التي نفذها قبل أيام خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية لإجراء مهمة بحثية، قبل عودته إلى الأرض بسلام رفقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.

ما هو الاستمطار الصناعي؟

وقال القرني في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: إن الاستمطار الصناعي هي طريقة لتكثيف قوة المطر من السحب، وتتم عن طريق حقن السحب ببلورات صغيرة من الفضة عن طريق طائرات خاصة مجهزة لهذا الشيء.

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وتابع: يتم البحث عن أماكن تجمع السحب ثم يتم نشر هذه البلورات والكريستالات داخل السحب وبإذن الله يحدث الاستمطار ويسقط الماء من السحب.

أوضح القرني أن التجربة التي قام بها في الفضاء لم تكن من خلال حقن السحب، ولكن جرب طريقة أخرى وهي استخدام بخار الماء، مشيرًا إلى أن السحابة تتكون في الأساس من ماء بعدة حالتها سواء كانت سائلة أو متجمدة.

واستطرد: تم استخدام بخار الماء داخل علبة حتى يتم حقنه ببلورات الفضة، لنرى ماذا يحدث.

أهمية الاستمطار الصناعي

وعن أهميته، كشف رائد الفضاء إلى أن التجربة لها أهداف كثيرة، أولًا: يمكن أن تتيح إمكانية التطوير الطبيعي للطرق المستخدمة أو التعديل على المركب الكيميائي، وبالتالي زيادة النفع منها بحيث تزيد نسبة حدوث الاستمطار الصناعي لأكثر من 50%.

واستطرد: وثانيًا، مهمة لرحلات المستقبل، رحلات القمر والمريخ بإذن الله نحتاج ماء فإذا قمنا باستحضار الاستمطار والماء في القمر أو المريخ سيعود بالنفع ويساعد على إنجاح هذه المهمات بإذن الله.

 

 

 

 

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