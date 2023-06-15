عواصف ومفاجآت غير متوقعة في مغامرة أرض المليون

مع وصول المغامرة إلى يومها العشرين، كان لا بد من استراحة محارب لترطيب أجواء المنافسة، انتقل المشتركون إلى مكان جديد بعيد عن التحديات الصحراوية الصعبة، إذ دعاهم مقدم البرنامج محمد الشهري إلى القيام برحلة متميّزة مع انطلاق الحلقة السابعة من “أرض المليون”، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي “Million Dollar Land”، والذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.

كشف الشهري عن مفاجأة بعيداً عن أرض المليون، ودعاهم للاستمتاع بوقتهم في أجواء طبيعية مبهرة وغذاء لذيذ، ومع غياب شمس اليوم الـ 21، عاد الجميع إلى الجد والتعب. فرحلة أرض المليون التي بدأها كل مشترك بسوار واحد بقيمة 10 آلاف دولار، تستمر وتمرّ بلحظات مفصليّة، على اعتبار أن 14 منهم معرضون للمغادرة بعدما جُرّدوا من أساورهم، فمن منهم ستكون لديه فرصة ثانية لإكمال التحدي؟

لحظة الحسم

في لحظة الحسم، عاد خمسة مشتركين إلى المنافسة، هم ياسمين، طارق، غادة، الياس، وخلدون. وبهذا، ينتقل 53 مشتركاً إلى التحديات القادمة. وقبيل الإعلان عن التحدي، وصل المشترك علي الذي غادر إلى المستشفى قبلها بيوم، وكشف أن رحلته وصلت إلى خواتيمها، وأهدى سواره لعلي من فريق العقارب.

وبعدما خالف بعض المشتركين في الحلقات السابقة قواعد البرنامج وقوانينه، ما قضى استبعادهم، تعرّضت 4 مشتركات للاستبعاد للأسباب نفسها، وهن: ريما، دليلة، كارن وسالي. ولتوزيع الأساور التي تركها هؤلاء الأربعة في الميدان، لف الشهري ساعة الميدان أربع مرات، توقفت الساعة عند الرقم 58 وصاحبه شاهر الذي حصل على سوار واحد، والثاني 47 وصاحبته دانة حازت سوارين وبالتالي بات لديها 30 ألف دولار، وحصل سيمون ورقمه 90 على سوارين، وحصل عمر على سوار ورقمه 8.

قواعد جديدة

كشف الشهري أن ثمة قواعد جديدة في البرنامج، وطلب من جميع المشتركين وضع أساورهم في القدر ومن ضمنهم بطبيعة الحال علي، الذي يحمل أساور تصل قيمتها إلى 110 ألف دولار. بعدها، حان وقت التحدي الذي يحتاج إلى 8 مشتركين، وبالتالي لفّ الشهري ساعة الميدان 4 مرات، وتوقفت عند الأرقام 12 الذي يحمله علي، 93 ويحمله سيمون، 82 وتحمله ياسمين، و36 ويحمله علي. وهذه المرة لن يأخذ المشتركين وقتهم في التفكير واتخاذ القرارات، بل عليهم الاختيار فوراً ودخول التحدي خلال وقت قصير، وأعطى الشهري أدلة التحدي الجديد، وهي التصويب والتركيز والاستراتيجية.

لم يشأ علي صاحب الرقم 12، المشاركة في التحدي، لذا اختار أيمن وعمر، وقرّر سيمون صاحب الرقم 93، المشاركة واختار معه مروة، فيما اختارت ياسمين صاحبة الرقم 82، سمير وسليمان للمشاركة، ثم رشح علي صاحب الرقم 36، سام ومنى للمشاركة.

علّق الشهري أنه “لأول مرة في أرض المليون، يحوي القدر 320 ألف دولار، وسيكون من نصيب واحد فقط، يفوز بالحصانة أيضاً”.

وشرح التحدي بالقول إن “أمام كل منكم سلّة فيها أكياس، وعليكم رمي أكياس الرمل على الطاولة أمامكم والتي فيها فتحة، وفي كل جولة يرمي المشترك 3 رميات، في حال أصاب كيس الخصم وأسقطه في الفتحة، تحسب النقطة للخصم”.

وأضاف أن “ثمة أربع جولات أساسية، وفي حال التعادل تضاف إليها جولات ترجيحية لتحسم المنافسة، على أن يكون الفائز هو الذي يسجل أعلى عدد نقاط، والرابح في هذا التحدي يحصل على 320 ألف دولار إلى جانب الحصانة”.

وقد فاز سمير في التحدي، بينما خرج البقية. وأكد سمير بأن “الاستراتيجيات ستتغير، والأولوية ستكون لفريق قلب بجدة، وأي شيء يفيد الفريق والناس التي وقفت معي منذ البداية”.

يُعرض برنامج “أرض المليون” مع محمد الشهري كل أربعاء 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية على MBC1.

يُعرض برنامج “أرض المليون” مع محمد الشهري كل أربعاء 11:00 ليلاً بتوقيت العراق على “MBC العراق”.