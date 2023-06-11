غدًا.. إطلاق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية الفالح: ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين أبوالغيط: السعودية تقود العمل العربي المشترك منذ ترؤسها قمة جدة الشركة الوطنية للرعاية الطبية توفر 63 وظيفة “الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين السديس: استضافة ألف حاج فلسطيني تجسد اهتمام السعودية بفلسطين وزير الخارجية: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال أبريل الماضي مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.. فرص استثمارية واعدة صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية 26 يونيو
يطلق المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد غداً، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد بمشاركة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.
وتتضمن الورشة، التي تعقد بفندق موفنبيك بالرياض وتستمر لمدة يومين، عدداً من المحاور أبرزها آلية الإنذار المبكر وفرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، والجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية، والدور المأمول من الجهات المستفيدة.