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غدًا.. إطلاق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية 

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
غدًا.. إطلاق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية 
المواطن - فريق التحرير

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يطلق المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد غداً، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، وذلك خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد بمشاركة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.

الإنذار المبكر وفرص التطوير

وتتضمن الورشة، التي تعقد بفندق موفنبيك بالرياض وتستمر لمدة يومين، عدداً من المحاور أبرزها آلية الإنذار المبكر وفرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، والجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية، والدور المأمول من الجهات المستفيدة.

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