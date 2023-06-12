غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تاليسكا يقترب من الرحيل

وذكرت شبكة MedyaTava: “إدارة نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي، وضعت معايير خاصة لاختيار الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، لإعداد الفريق جيدا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل”.

وأضافت: “غلطة سراي توصل إلى اتفاق مع تاليسكا، لاعب بشكتاش الأسبق، والذي خاض معه تجربة جيدة في الدوري التركي لكرة القدم في وقت سابق”.

وجاء في ختام التقرير: “تاليسكا يريد الحصول على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، ولذلك يفكر بقوة في مغادرة النصر خلال الصيف الجاري”.

وكان النصر، قد أعلن في أبريل الماضي، عن تجديد عقد النجم حتى عام 2026، ويتوقع أن تتمسك الإدارة باستمراره، حيث تطمح في الحفاظ على الركائز الأساسية وتدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

تألق لافت

وخطف النجم البرازيلي الأنظار مع النصر في الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، خلف مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ21 هدفًا.

وأصبح تاليسكا، أول لاعب برازيلي ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع فريق واحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.