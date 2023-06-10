غلطة سراي يسعى لضم تاليسكا

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا باهتمام أكثر من ناد؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عرض أمام تاليسكا

وأكدت صحيفة Sabah التركية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غلطة سراي مهتم بالتعاقد مع تاليسكا في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن إدارة نادي غلطة سراي ترغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وقدمت عرضًا للنجم البرازيلي، بعدما قرر مغادرة النصر.

تألق لافت

وخطف النجم البرازيلي الأنظار مع النصر في الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، خلف مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ21 هدفًا.

وأصبح تاليسكا، أول لاعب برازيلي ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع فريق واحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

ويُعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي، الذي يُساهم تاليسكا فيه بتسجيل 22 هدفًا ضمن منافسات دوري المحترفين، وذلك بعدما أحرز 20 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 28 مباراة شارك فيهم بالموسم الماضي.

وساهم النجم البرازيلي في نفس عدد الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي المنقضي من دوري روشن السعودي، ولكنه شارك في عدد مباريات أقل، حيث خاض 22 لقاء.