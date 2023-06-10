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بداية من أغسطس القادم

غوغل تتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
غوغل تتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت غوغل عن توقفها عن دعم خدمة التخزين السحابي Drive في بعض الأجهزة في وقت لاحق من هذا الصيف، وسيتوقف تطبيق سطح المكتب عن العمل اعتبارًا من أغسطس، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى صورهم وملفاتهم، لذلك ستتوقف المنصة التي تقوم بمزامنة المحتوى نيابة عنك عن العمل.

إنهاء دعم تطبيق سطح المكتب

وتقول غوغل إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 8.1، إلى جانب الإصدار 32 بت من ويندوز 10 وويندوز سيرفر 2012 (Windows Server 2012) ورمزه ويندوز سيرفر 8، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر.

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غوغل تتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة

وهذه الخطوة ليست مفاجئة نظرا لأن مايكروسوفت تخلت عن نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 8.1 منذ فترة طويلة.

ويتمتع ويندوز 8.1 حصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.72% فقط في جميع أنحاء العالم الآن، وفقا لـ Stat Counter. وويندوز 8، أقل بنسبة 0.37%.

وتحذر غوغل جميع المستخدمين الحاليين من أن الطريقة الوحيدة لمواصلة الوصول إلى خدمة Drive على أجهزتهم هي التحديث إلى ويندوز 10.

غوغل تتوقف عن دعم تطبيق شهير في 4 أجهزة

موعد وقف الخدمة

وأعلنت الشركة: في أغسطس 2023، سننهي دعم Drive لسطح المكتب على نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 8.1 و ويندوز سيرفر 2012 وجميع إصدارات 32 بت من ويندوز، ولتجنب انقطاع الخدمة، يجب على مستخدمي ويندوز التحديث إلى ويندوز 10 إصدار 64 بت أو أعلى قبل أغسطس 2023. وما يزال بإمكان مستخدمي الإصدار 32 بت الوصول إلى خدمة Drive من خلال المتصفح.

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