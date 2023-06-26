Icon

الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي Icon انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية Icon محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما Icon أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية Icon دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي Icon جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى Icon برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي Icon سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام Icon فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج Icon أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-التي تؤكّد دائمًا على توفير كل السبل والإمكانات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.

قد يهمّك أيضاً
أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية

أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية

الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة

الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة

أعمال التجهيزات

وشمِلت تجهيزات فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج، الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة مقار لـ”كونترات” التوعية الإسلامية وكبائن التوعية الشرعية، وتجهيز الشاشات الإلكترونية، وتوفير المصاحف، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، بالإضافة إلى المشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.

مراحل التوسعة

ويُعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، وذلك في عام 1407هـ، حيث تبلغ مساحته 23.500 متر مربع، ويتّسع لـ25.000 ألف مصلٍّ، وبه أربع منارات، كما زُود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه يحتوي 1700 دورة مياه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم