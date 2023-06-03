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قدم مستويات مميزة مع النموذجي بالموسم المنصرم

فراس البريكان مستمر مع الفتح حتى 2028

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
فراس البريكان مستمر مع الفتح حتى 2028
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تجديد عقد لاعبه فراس البريكان حتى صيف عام 2028.

وقدم فراس مستويات مميزة مع الفتح، قادته ليكون عنصراً ثابتاً في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حيث كان أحد نجوم الأخضر في مونديال قطر.

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وذكر النادي أن عملية التجديد تمت بسلاسة رغم العروض التي جاءت لـ البريكان.

أهداف فراس البريكان 

جدير بالذكر، أن البريكان يُعد اللاعب السعودي الوحيد المتواجد في قائمة الـ10 الأوائل في هدافي دوري روشن السعودي، حيث سجل 17 هدفًا منحته المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي لموسم 2022/2023 بفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله.

فراس البريكان لاعب الفتح

وكان البريكان صاحب الـ23 عامًا انضم إلى صفوف فريق الفتح في عام 2021 قادمًا من صفوف نادي النصر.

وأنهى نادي الفتح موسم 2022/2023 في دوري روشن محتلًا المركز السادس في ترتيب الدوري.

فراس البريكان لاعب الفتح

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