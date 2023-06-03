فراس البريكان مستمر مع الفتح حتى 2028

أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تجديد عقد لاعبه فراس البريكان حتى صيف عام 2028.

وقدم فراس مستويات مميزة مع الفتح، قادته ليكون عنصراً ثابتاً في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حيث كان أحد نجوم الأخضر في مونديال قطر.

وذكر النادي أن عملية التجديد تمت بسلاسة رغم العروض التي جاءت لـ البريكان.

أهداف فراس البريكان

جدير بالذكر، أن البريكان يُعد اللاعب السعودي الوحيد المتواجد في قائمة الـ10 الأوائل في هدافي دوري روشن السعودي، حيث سجل 17 هدفًا منحته المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي لموسم 2022/2023 بفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان البريكان صاحب الـ23 عامًا انضم إلى صفوف فريق الفتح في عام 2021 قادمًا من صفوف نادي النصر.

وأنهى نادي الفتح موسم 2022/2023 في دوري روشن محتلًا المركز السادس في ترتيب الدوري.