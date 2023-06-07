فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا

وصل فريقان طبيان من منظمة البلسم في رحلة خيرية إلى كل من جمهورية الكاميرون وجمهورية كينيا، قدمت خلالها بلسم خدماتها الطبية المجانية لأكثر من (1300) مريض خلال الفترة من 21مايو – 2 يونيو 2023م حيث قدم الفريقان عمليات نوعية في أمراض القلب والعظام والغدد، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (البرامج التطوعية).

الفريق الأول

كما قام الفريق الأول برئاسة الدكتور علاء عبد الجبار ومعه (24) طبيباً وممارساً صحياً وإدارياً من إجراء (502) عملية جراحية في تخصصات جراحية مختلفة جراحة عامة، تجميل، نساء وولادة، الغدد والثدي، المسالك البولية، والعظام وكشفت على(757) مريضًا في شمال الكاميرون وتحديدًا في مستشفى باميرا في مدينة ماروا.

الفريق الثاني

كما قام الفريق الطبي الثاني المكون من (9) أطباء وممارسين صحيين وإداريين برئاسة استشاري القلب د/ خالد الجهني ود/ رضا أبو العطا من إجراء (38) قسطرة تداخلية علاجية في العاصمة الكينية -نيروبي وتحديدًا مستشفى كينيا الوطني تم خلالها وضع (47) دعامة للشرايين التاجية تخللتها عمليات توسعة الصمام الميترالي وتوسعة الصمام الرئوي دون الحاجة لعملية القلب، حيث تم أثناء إجراء تلك العمليات تدريب الكوادر الطبية المحلية.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم البروفيسور عماد بخاري أن رحلات البلسم العلاجية التطوعية لمختلف مناطق العالم، تحمل أهدافًا نبيلة لا تقتصر على علاج المرضى المحتاجين فقط وإنما تدريب الأطقم الطبية المحلية لتكون لبنة في تطوير القطاع الصحي لتلك المناطق.