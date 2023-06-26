Icon

نسك الحاج في مشعر مزدلفة Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف Icon تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات Icon تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة Icon الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج Icon إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي Icon الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة Icon وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح Icon الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن الآثام

فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال
المواطن - سعد البحيري

مواضيع ذات علاقة

فضل صيام يوم عرفه ثابت في العديد من الأحاديث النبوية؛ إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفه هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يومًا أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة).

فضل صيام يوم عرفه

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة –رضي الله عنها- عن رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟) إنه يوم مغفرة الذنوب، والتجاوز عن الآثام، ويوم المباهاة بأهل الموقف، والعتق من النار يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له ما تقدم من ذنبه، ويسن صيام هذا اليوم لغير الحاج، فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ” رواه الإمام مسلم.

قد يهمّك أيضاً
آل الشيخ لضيوف برنامج خادم الحرمين: تمسكوا بالإسلام والصدق والإخلاص

آل الشيخ لضيوف برنامج خادم الحرمين: تمسكوا بالإسلام والصدق والإخلاص

اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية

اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية

يوم عرفه.. يوم عظيم المكانة

فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال
فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال

وفي خطبة الجمعة يوم 5 ذي الحجة الجاري قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط إن مما يستحب في العشر صيام التسعة الأولى منها، مشيرًا إلى أنه الأفضل للحاج ألّا يصومه تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإبقاءً لقوته ليستكثر من التضرع والدعاء ويوم عرفة ملتقى المسلمين المشهود، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع، يوم كريم على المسلمين والدعاء عظيم المكانة رفيع الشأن يرفع العبد إلى مولاه حوائجه ويسأله من كرمه المتوالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج
السعودية اليوم

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين...

السعودية اليوم
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
آخر الاخبار

الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

آخر الاخبار
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المجتمع

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

المجتمع
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
آخر الاخبار

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير...

آخر الاخبار
استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ...

السعودية اليوم
لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج
السعودية اليوم

لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

السعودية اليوم
السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة 45 مليون دولار
السعودية اليوم

السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة...

السعودية اليوم