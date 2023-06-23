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أثناء محاولة المهاجرين عبور البحر المتوسط

فقدان 12 مهاجرًا ووفاة 3 بعد غرق قوارب قبالة تونس

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
فقدان 12 مهاجرًا ووفاة 3 بعد غرق قوارب قبالة تونس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مسؤول قضائي مساء الخميس أن ما لا يقل عن 12 مهاجرًا إفريقيًّا فقدوا وتوفي ثلاثة بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس.

مهاجرون غير شرعيين

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة أثناء محاولة المهاجرين عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.

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وذكر فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس لرويترز، أن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر “تعزيز الشراكة” مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها “فورًا” في الميزانية.

 لحظة انقاذ خفر السواحل الإيطالي آلاف المهاجرين في البحر

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها اقترحت على رئيس تونس قيس سعيد برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية.

وعبرت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.

وتنص النقاط الخمس التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمار في تونس ولاسيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).

ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة “الأعمال المشينة” للهجرة السرية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس “هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم”، بحسب فون دير لاين.

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