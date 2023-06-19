فيصل بن فرحان: السعودية تخصص 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في السودان

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن السعودية خصصت 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في السودان.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية في السودان، أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن السعودية تواصل مساعيها لحل الأزمة في السودان سلميًا.

دعم إنساني للسودان

وأوضح أن السعودية تأمل في نجاح إيصال المساعدات للمحتاجين في السودان، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان.

ولفت وزير الخارجية إلى تخصيص مركز في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان.