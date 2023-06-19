أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 6 مدن تطورات مفاوضات الهلال مع تشيلسي لضم كوليبالي فيصل بن فرحان: السعودية تخصص 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في السودان النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز طيران ناس يوقع طلبية شراء 30 طائرة إيرباص A320neo الأسهم السعودية تغلق منخفضة اتحاد جدة النادي السعودي المهتم بضم جوندوجان طيران الرياض: أسعارنا تنافسية ونقدم خدماتنا وفق معايير عالمية مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن السعودية خصصت 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في السودان.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية في السودان، أن الشعب السوداني يتطلع إلى دعم عاجل لمواجهة التحديات، لافتًا إلى أن السعودية تواصل مساعيها لحل الأزمة في السودان سلميًا.
وأوضح أن السعودية تأمل في نجاح إيصال المساعدات للمحتاجين في السودان، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني بالسودان.
ولفت وزير الخارجية إلى تخصيص مركز في جدة لتحويل المساعدات الإنسانية للسودان.
فيديو | وزير الخارجية: المملكة خصصت 100 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في #السودان#الإخبارية pic.twitter.com/2nZC15GHu9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023