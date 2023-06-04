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بعد رحيله عن ريال مدريد

فينيسيوس لـ بنزيما: سنفتقدك يا أسطورة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
فينيسيوس لـ بنزيما: سنفتقدك يا أسطورة
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور رسالة وداع لزميله الفرنسي كريم بنزيما، الذي أعلن عن رحيله اليوم.

فينيسيوس يودع بنزيما

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا، اليوم الأحد، أعلن من خلاله رحيل كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة مميزة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا.

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وكتب فينيسيوس، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: ” Benzvini..Vinzema – بنزفيني وفينزيمة”.. أيا كان الاسم (للثنائية).. النتيجة كانت دائما نفسها: أهداف.. ضحك.. ألقاب وقبل كل شيء.. تعلم”.

فينيسيوس وبنزيما
فينيسيوس وكريم

وتابع: “عندما وصل الفتى الخجول جدًا من ساو جونالو إلى مدريد عام 2018، كنت أنت الشخص الأول الذي استقبلني، لن أنسى ذلك أبدًا، لقد تطورت معك.. فزنا في إسبانيا وأوروبا والعالم معًا، وتمكنت من التصفيق لفوزك بجائزة الكرة الذهبية بكل فخر”.

واختتم فينيسيوس رسالته لبنزيما قائلًا: “لقد انتهى (ثنائي الظلام) من الحياة الواقعية اليوم، لكن سأحتفظ دائما بمقاطع الفيديو الخاصة بنا كمصدر إلهام وذكريات من فترة لا يمكن نسيانها.. كريم، سنفتقدك كثيرًا.. شكرًا على كل شيء يا أسطورة!”.

كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر @FabrizioRomano

الاتحاد يقترب من الصفقة

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، سافرا إلى مدريد اليوم، من أجل الاجتماع مع كريم بنزيما، وحسم صفقة انتقاله إلى صفوف العميد.

أنمار الحائلي وأحمد كعكي
الحائلي وكعكي

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