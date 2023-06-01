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حثا كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية

قلق سعودي أمريكي بشأن الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار في السودان

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
قلق سعودي أمريكي بشأن الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار في السودان
المواطن - واس

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اعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

حل تفاوضي

كما يشيران إلى أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية. وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع.

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الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار

وتحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.

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