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لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية

قوات الدفاع المدني ترفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
قوات الدفاع المدني ترفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى
المواطن - فريق التحرير

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رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وتواجدهم فيها.

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جميع الجهات المشاركة

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع العقيد محمد الحمادي، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، لا سمح الله.

 

 

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