كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر إنه كان على علم بانتقال الفرنسي كريم بنزيما من صفوف ريال مدريد الإسباني إلى دوري روشن السعودي في الفترة الماضية.

وتحدث رونالدو لـ صحيفة Marca الإسبانية قائلًا: “لقد كنت على علم بذهابه إلى الدوري السعودي، وأنا متأكد أنه خلال سنتين أو 3 بالكثير الدوري السعودي سيكون واحدًا من أفضل الدوريات في العالم”.

وواصل رونالدو حديثه عن ريال مدريد: ” أنا متأكد من أن ريال مدريد سيفوز بالكثير من البطولات خاصة دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة”.