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بعد انضمامه إلى صفوف الاتحاد

كريم بنزيما: رونالدو صديقي ومن الرائع رؤيته هنا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
كريم بنزيما: رونالدو صديقي ومن الرائع رؤيته هنا
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية.

كريم بنزيما اتحادوي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وسيتم تقديمه للجماهير في ملعب الجوهرة المشعة اليوم.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

بنزيما يُعلق على تواجد رونالدو

وتحدث كريم بنزيما عن تواجد النجم البرتغالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائلًا: “كريستيانو رونالدو متواجد هنا، وهو صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا في السعودية”.

وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته خلال مقابلة مع حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وهذا الأمر يُمثل توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذ الأمر مهم على الصعيد الدولي”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018، وشكلا ثنائية تاريخية، وساهما في تتويج المرينغي بالعديد من البطولات.

وقاد بنزيما ورونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لحصد 15 بطولة، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقبين لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.

رونالدو وبنزيما

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