كريم بنزيما: رونالدو صديقي ومن الرائع رؤيته هنا

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أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية.
ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وسيتم تقديمه للجماهير في ملعب الجوهرة المشعة اليوم.
وتحدث كريم بنزيما عن تواجد النجم البرتغالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائلًا: “كريستيانو رونالدو متواجد هنا، وهو صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا في السعودية”.
وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته خلال مقابلة مع حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وهذا الأمر يُمثل توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذ الأمر مهم على الصعيد الدولي”.
وسبق أن لعب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018، وشكلا ثنائية تاريخية، وساهما في تتويج المرينغي بالعديد من البطولات.
وقاد بنزيما ورونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لحصد 15 بطولة، وهي؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ولقبين لكل من؛ الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.