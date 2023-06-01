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بعد نهاية عقده مع الفريق

كريم بنزيما يعلن رحيله عن الريال اليوم

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
كريم بنزيما يعلن رحيله عن الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الرياضي الجديد.

كريم بنزيما يُغادر الريال

وأعلن الصحافي الرياضي الإسباني سيرجيو فالنتين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن قرار كريم بنزيما النهائي.

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وكتب سيرجيو فالنتين: “بنزيما سيُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنسبة 100%.. سيعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

وينتهي عقد كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بوابة الاتحاد.

وأكدت تقارير أن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقدم بعرض رسمي لكريم بنزيما، حيث يطمح في التوقيع معه لمدة موسمين، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وتنتظر الإدارة قراره النهائي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر besoccer

الاتحاد بمونديال الأندية

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتوج بلقب كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد للمرة الأولى، كما حصد لقب دوري روشن السعودي.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

نادي الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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