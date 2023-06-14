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عثر على زجاجة حليب كريستين على بُعد أربعة كيلومترات

كلب تائه يساهم في العثور على 4 أطفال بالأدغال الكولومبية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
كلب تائه يساهم في العثور على 4 أطفال بالأدغال الكولومبية
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت في كولومبيا حملة دعم الكلب البوليسي ويلسون الذي فُقد أثره، بعدما كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال الأربعة الذين تاهوا في الأدغال الكولومبية، فيما ينشط بحثًا عنه عناصر الجيش الذين لا يتخلّون إطلاقًا عن رفيق في ساحة المعركة.

دعم الكلب ويلسون

وحفلت الشبكات الاجتماعية في كولومبيا بوسوم كثيرة (منها #Vamos porWilson #FaltaUno #WilsonHeroeNacional) داعمة للكلب ويلسون، وهو من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات، وكان شارك في عملية العثور على الأطفال ليزلي (13 عامًا) وسوليني (9 أعوام) وتيان نورييل (5 سنوات) وكريستين (سنة واحدة) الذين تاهوا أربعين يومًا في الغابة الكولومبية إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم.

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وقالت نورا فيلا، وهي ربة منزل تبلغ 55 عامًا، لوكالة فرانس برس: عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للعثور على الكلب ويلسون الذي فُقد في الغابة منذ أيام، في حديث اختصرت فيه الشعور السائد في كولومبيا.

وأضاف الجيش في تغريدة عبر تويتر أنّ عمليات البحث جارية لأنّ عناصره لا يتخلّون قط عن زميل في الميدان، مضيفًا خلال تتبعه أثر الأطفال الأربعة أثناء عملية البحث عنهم، ابتعد ويلسون عن فرق الإغاثة وضاع.

البحث عن الكلب مستمر

وكان قائد القوات العسكرية الكولومبية الجنرال هيلدر جيرالدو قال: إن عمليات البحث عن الكلب مستمرة بناءً على توجيهات الرئيس (غوستافو بيترو) (…) حتى استعادته، مشيرًا إلى أن سبعين عنصرًا من القوات الخاصة يبحثون عنه.

وفي حديث إلى صحيفة إل إسبكتادور، قال رئيس عملية إنقاذ الأطفال الجنرال بيدرو سانشيز: سنجد ويلسون وسنعيده. وبقي صاحب الكلب كريستيان ديفيد لارا في الغابة بحثًا عن حيوانه. وأوضح سانشيز لم يرغب في مغادرة المنطقة حتى يجد كلبه.

وكان ويلسون موجودًا منذ بدء عمليات البحث عن الأطفال عقب تمكّن عناصر الجيش في منتصف مايو من تحديد موقع طائرة سيسنا 206 التي تحطّمت في غابة كثيفة وفيها ثلاثة بالغين هم والدة الأطفال وأحد أقربائهم والطيار، وقُتلوا جميعهم نتيجة الحادثة.

زجاجة حليب

والكلب ويلسون هو الذي عثر على زجاجة حليب كريستين على بُعد أربعة كيلومترات تقريبًا من موقع تحطّم الطائرة، في تطوّر عزّز الآمال في العثور على الأطفال أحياء. وعُثر خلال عمليات البحث على كميات من الفاكهة الممضوغة وحفاضات وأخشاب موضوعة على شكل مأوى ومقص وآثار أقدام.

وكان الجيش أشار إلى أن ويلسون، وقبل 15 يومًا، ضاع بسبب وعورة المنطقة والرطوبة والأحوال الجوية غير المواتية.

وأكد سانشيز أن مؤشرات عدة بينها آثار أقدام الكلب بجانب آثار أقدام الأطفال تشير إلى أن ويلسون كان أول مَن عثر عليهم.

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