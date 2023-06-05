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تكرر الأمر نفسه العام الماضي

لحظة انهيار جسر عملاق في الهند للمرة الثانية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
لحظة انهيار جسر عملاق في الهند للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة انهيار جسر معلق عملاق وسقوطه في نهر بولاية بيهار في الهند، وتظهر اللقطات الجسر وهو يتداعى دفعة واحدة ثم يسقط في الماء.

سيناريو متكرر

وفي الوقت نفسه، تصاعدت سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

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وفيما أظهر الفيديو انهيار الجسر من الجزء الموجود فوق نهر غانغا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر المنهار في الهند كان قيد الإنشاء.

ولفتت الصحف المحلية بالهند أن هذا الجسر تعرض للانهيار بنفس الطريقة في أبريل من العام الماضي، وكان قيد إعادة التشييد قبل أن ينهار مجدداً.

لحظة انهيار جسر عملاق في الهند للمرة الثانية

فتح تحقيق

ورغم عدم تعرض أحد للإصابة بالحادث، إلا أن السلطات الهندية فتحت تحقيقًا سريعًا في الحادث للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، مع العلم أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر العام الجاري.

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