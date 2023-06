لحظة انهيار جسر عملاق في الهند للمرة الثانية

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار جسر معلق عملاق وسقوطه في نهر بولاية بيهار في الهند، وتظهر اللقطات الجسر وهو يتداعى دفعة واحدة ثم يسقط في الماء.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

وفيما أظهر الفيديو انهيار الجسر من الجزء الموجود فوق نهر غانغا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر المنهار في الهند كان قيد الإنشاء.

#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7

