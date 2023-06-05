لحظة انهيار جسر عملاق في الهند للمرة الثانية

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وثق مقطع فيديو لحظة انهيار جسر معلق عملاق وسقوطه في نهر بولاية بيهار في الهند، وتظهر اللقطات الجسر وهو يتداعى دفعة واحدة ثم يسقط في الماء.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.
وفيما أظهر الفيديو انهيار الجسر من الجزء الموجود فوق نهر غانغا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر المنهار في الهند كان قيد الإنشاء.
#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023
ولفتت الصحف المحلية بالهند أن هذا الجسر تعرض للانهيار بنفس الطريقة في أبريل من العام الماضي، وكان قيد إعادة التشييد قبل أن ينهار مجدداً.
ورغم عدم تعرض أحد للإصابة بالحادث، إلا أن السلطات الهندية فتحت تحقيقًا سريعًا في الحادث للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، مع العلم أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر العام الجاري.