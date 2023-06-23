لقطات لانشطار سيارة بالطول لنصفين بشيكاغو الأمريكية

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لانشطار سيارة بالطول إلى نصفين في مدينة شيكاغو الأمريكية.

سيارة

وفي التفاصيل، انقسمت السيارة بالطول إلى نصفين في مدينة شيكاغو الأمريكية بعد اصطدامها بسيارة كانت تسير بسرعة جنونية فانحرفت واصطدمت بحاجز وانشطرت لنصفين.

ونقلت السلطات الأمريكية أصحاب السيارات للمستشفى، فيما وصفت حالة صاحب السيارة الأولى بالخطرة.