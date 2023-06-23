تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال لقطات لانشطار سيارة بالطول لنصفين بشيكاغو الأمريكية الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًّا للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم 151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أول ظهور لـ أحمد حجازي بعد إصابته وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع 1483 زيارة للمتسوق الخفي لـ 60 مركزًا تجاريًّا خلال 2022 الهلال يعلن عن قميصه للموسم الجديد
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لانشطار سيارة بالطول إلى نصفين في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وفي التفاصيل، انقسمت السيارة بالطول إلى نصفين في مدينة شيكاغو الأمريكية بعد اصطدامها بسيارة كانت تسير بسرعة جنونية فانحرفت واصطدمت بحاجز وانشطرت لنصفين.
ونقلت السلطات الأمريكية أصحاب السيارات للمستشفى، فيما وصفت حالة صاحب السيارة الأولى بالخطرة.