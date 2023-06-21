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استعدادًا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام

لقطات لبدء حفل استعراض قوات أمن الحج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
لقطات لبدء حفل استعراض قوات أمن الحج
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حفل استعراض قوات أمن الحج استعدادًا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام، وذلك بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

مشاركة وتناغم

وتشارك في قوات أمن الحج فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.

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