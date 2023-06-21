لقطات لبدء حفل استعراض قوات أمن الحج

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS طريقة استخراج وثيقة التخرج من الثانوية عبر نظام نور وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية لقطات من استعراض قوات أمن الحج بحضور عبدالعزيز بن سعود موعد مباراة السعودية والصين منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ الذكاء الاصطناعي يمنح ذراعًا إلكترونية لامرأة دهسها قطار مرتين موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر فهد بن سلطان يكرم 30 مزارعًا فازوا بجائزته الزراعية خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة
بدأ حفل استعراض قوات أمن الحج استعدادًا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام، وذلك بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وتشارك في قوات أمن الحج فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.
فيديو | بدء حفل استعراض قوات أمن #الحج استعدادا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/DTX8PXOyu3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023