Icon

تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض Icon وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب Icon فوز حزب ميتسوتاكيس بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية باليونان Icon السديس: هدفنا الوصول إلى نصف مليار مستفيد لإيصال رسالة السعودية التسامحية للعالم Icon فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد Icon حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات Icon نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق Icon أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة Icon نزاهة تباشر 19 قضية لضابطي صف وموظفين ومقيمين تورطوا بعدة جرائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشكلات متعلقة بأنظمة التحكم في الغواصة

لقطات لقائد الغواصة تيتان يتحدث عن مشاكلها قبل وفاته

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
لقطات لقائد الغواصة تيتان يتحدث عن مشاكلها قبل وفاته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب، تجربته داخل الغواصة تيتان“، قبل أيام من كارثة اختفائها، كما التقى مع قائد الغواصة، راش ستوكتون، الذي أشار بشكل صادم لمشاكل فيها.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

الغواصة تيتان

وتمثلت الصدمة بأن ستوكتون، الذي كان ضمن 5 ركاب قتلوا داخل “تيتان” قبل أيام، أعرب خلال الفيديو، عن قلقه بشأن “مشكلات متعلقة بأنظمة التحكم في الغواصة”.

قد يهمّك أيضاً
مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال

مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال

نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد

نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد

وبث جيك كوهلر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة تقريبا على قناته DALLMYD على موقع يوتيوب، الجمعة.

الغواصة المفقودة

وتضم قناة كوهلر أكثر من 13 مليون مشترك، وعادة ما يعرض مقاطع فيديو لنفسه أثناء بحثه عن أشياء مفقودة خلال ممارسته الغوص.

ويروي الفيديو الأخير رحلة كوهلر إلى سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا، حيث انضم إلى غواصة تيتان في مهمتها الثالثة. يذكر أن الغواصة “انفجرت” وفقًا للخبراء، في مهمتها الأخيرة، “الخامسة”، في 18 يونيو، خلال محاولة البحث عن بقايا هيكل سفينة تايتانيك.

وتم تصوير الفيديو، قبل أيام من الرحلة الخامسة “الكارثية”، وفقًا لكوهلر.

تفاصيل الفيديو

وقبل إنزال الغواصة إلى المحيط، قرر رئيس الشركة راش ستوكتون إلغاء عملية الغوص، لأن الغواصة كانت تواجه مشاكل في الوظائف وكانت الظروف الجوية سيئة، وهو ما شرحه رئيس شركة “أوشن غيت” في الفيديو.

وذكر راش، خلال استجوابه للطاقم عن سبب إلغاء الغوص، أن شيئًا ما “لا يبدو صحيحًا تمامًا” في نظام التحكم في الغواصة، والذي أطلق عليه تعبير “أدمغة” الغواصة.

طاقم الغواصة تيتان

وتابع راش في الفيديو: “لهذا السبب ألغيت الرحلة الآن، يجب أن نعرف ما هي مشكلة التحكم هذه، هي من أهم الأشياء بالمساواة مع أجهزة دعم الحياة على الغواصة”.

وتابع راش أن المشكلة تكمن في أن اثنين من “كبسولات التحكم” الموجودة أعلى الجهاز الفرعي لم تكن “تتواصل باستمرار”.

كوهلر يقطع الفيديو بعد تعليقات راش. يقول كوهلر إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كانت مشكلة كبسولات التحكم هي نفس المشكلة التي تسببت لاحقًا في الانفجار الداخلي الكارثي لتيتان.

وأعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة “تيتان”، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام، وأن دمارها سببه “انفجار داخلي كارثي” أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام.

من بين الركاب، ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوشن غيت إكسبيديشنز”، التي أدارت الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم