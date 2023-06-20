لقطات لوفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور

انتابت حالة من الصدمة محبي فن الراب بعد بعد وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور.

وتوفي مغني الراب الأمريكي بيج بوكي على المسرح أثناء إحيائه حفلًا غنائيًّا بولاية تكساس الأمريكية.

وفاة مغني راب

ووثق مقطع فيديو من الحفل يظهر بيج بوكي وهو يتعرض للسقوط على المسرح وسط دهشة جمهوره أثناء غنائه.

وهرول نحوه المسعفون لإنقاذه ولكن دون جدوى.

وجاء في بيان وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور عبر Instagram كالتالي: “مع الأسف نشارككم هذا الخبر المحزن ونعلن عن وفاة بيج بوكي في 18 يونيو 2023، لقد كان محبوبًا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه، وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن احتفالية بمسيرة بوكي وبحياته التي كانت مليئة بالحب للجميع وسيشارك بها الجميع”.

مسيرته المهنية

وأضاف البيان: “سيبقى بيج بوكي (أعمق حفرة في الحفر) إلى الأبد”، في إشارة إلى عنوان ألبومه الأول الذي صدر في عام 1999.

“بيج بوكي” هو مغني راب أمريكي من مدينة هيوستن الأمريكية، ولد في 29 نوفمبر عام 1977 ونال شهرته في فترة التسعينيات وعمل كموزع موسيقي للعديد من الأغاني وقتها وأبرز مشاركاته بألبوم June 27th Freestyle والذي أصبح أحد أهم ألبومات موسيقى الهيب هوب.

وكانت بدايته الحقيقية بألبوم Hardest Pit in the Litter عام 1999 وفي نفس العام بألبوم “D-Game 2000” وحققا له نجاحًا كبيرًا ليحيي بعدها العديد من الحفلات والتي كانت سببًا في انتشار اسمه بالعديد من الولايات الأمريكية خلال فترة قصيرة.