لقطات من صحن المطاف في سابع أيام ذي الحجة

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة لضيوف الرحمن في صحن المطاف في سابع أيام ذي الحجة، وسط أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع ورعاية من القيادة الرشيدة وتنظيم متقن لخدمتهم وراحتهم.

ويظهر الفيديو الجموع الغفيرة لضيوف الرحمن في صحن المطاف وهم يؤدون مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، طامعين في عفو الله ومستعدين لأداء مناسك الحج.

أكبر كادر وظيفي لخدمة الحجاج

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد استعدت لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها لخدمة الحجاج، حيث وصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى (14) ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم توزيع هذه القوى العاملة إلى (4) ورديات رئيسية، مع مراعاة الأوقات ذات الكثافة العالية، وأيضاً المناطق التي تحتاج لتواجد أكبر قدر من الموظفين، لا سيما صحن المطاف والرواق السعودي والمسعى والساحات.