ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنانة مي فاروق، والفنانة إيمان عبدالغني في ليالي الفنون الخالدة على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وذلك يوم الجمعة القادمة 9 يونيو 2023.
أفادت بذلك هيئة الترفيه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، منوهة إلى المبادرة بحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.
وكانت مي فاروق قد تألقت في حفل روائع الموجي الشهر الماضي، حيث قدمت أغنية اسأل روحك، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل صابر الرباعي، وشيرين عبدالوهاب، وماجد المهندس، وأنغام، وعبادي الجوهر.
ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنانة مي فاروق والفنانة إيمان عبدالغني في ليالي الفنون الخالدة على مسرح بنش مارك بمدينة جدة 🤩🎼
🗓️ 9 يونيو
احجز الآن✨ https://t.co/8bfKDRs1gW pic.twitter.com/YIulg4GoXJ
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 5, 2023