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بعد انتقاله لإنتر ميامي

ليونيل ميسي: سأعود لبرشلونة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
ليونيل ميسي: سأعود لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، أنه يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي لإنتر ميامي

وأعلن ليونيل ميسي بالأمس عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي – المصدر fortune

العودة إلى برشلونة

وسئل ميسي، خلال حوار أجراه مع صحيفتي “سبورت” و”موندو ديبورتيفو” الإسبانيتين: هل ترغب في العودة إلى برشلونة يوما ما، سواء كمدير فني أو لاعب أو سفير؟ ورد النجم الأرجنتيني: “نعم.. بالطبع أود أن أكون قريبًا من النادي”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر nytimes

وأضاف ليونيل ميسي: “في الحقيقة، سأعيش في برشلونة. إنها واحدة من الأشياء التي أنا وزوجتي وأطفالي نعرفها جيدًا.. أتمنى العودة لكن لا أعرف متى أو كيف”.

واختتم ليونيل ميسي تصريحاته قائلًا: “أريد أن أتمكن من المساهمة في النادي والمساعدة، لأنه ناد أحبه كما قلت دائما، إنني أقدر الحب الذي تلقيته من الجمهور خلال مسيرتي وأود أن أكون هناك مرة أخرى”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر mundodeportivo

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