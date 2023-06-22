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خلال فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس

ماكرون: يجب أن نضع حلولاً لمواجهة تحديات الفقر عالمياً بالتضامن الدولي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
ماكرون: يجب أن نضع حلولاً لمواجهة تحديات الفقر عالمياً بالتضامن الدولي
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الدول بحاجة إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية مكافحة الفقر والحفاظ على التنوع البيئي.

القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي

وأضاف إيمانويل ماكرون، ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، أن بلاده تبذل العديد من الجهود لتحسين الأسس المالية، ومنع العقبات المالية التي تواجه الدول.

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وشدد على أهمية تعامل المؤسسات المالية الخاصة مع الدول التي تحتاج الأموال، وإزالة العقبات الدورية لتحرير تلك الأموال.

حلول لتغيير حياة الشعوب

وتابع الرئيس الفرنسي أن القمة تناقش على مدار يومين كيفية الحصول على التزامات جديدة، والوصول إلى حلول ملموسة تغير حياة الشعوب في الدول التي تواجه تحديات.

وتابع ماكرون أن العالم يواجه صعوبات كثيرة، وأن العالم عان من فيروس كورونا، وبعد ذلك الأزمة الروسيا الأوكرانية.

ولفت إلى أنه يجب التوصل لاتفاق نخرج من خلاله لأشياء فعالة، وقدم التحية لـ جميع الدولة التي تشارك في قمة اليوم.

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