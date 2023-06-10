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بعد الفوز على إنتر ميلان

مانشستر سيتي بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخه

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
مانشستر سيتي بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخه
المواطن - فريق التحرير

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تُوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وكان التعادل السلبي حسم الشوط الأول بين الفريقين، حيث بدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان.

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عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.

الهدف الأغلى لـ مانشستر سيتي

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، سدد الإسباني رودريجو تصويبة قوية لم يرها الحارس أندري أونانا حارس الإنتر، وذلك بعد ارتداد الكرة من دفاعات فريق الإنتر.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان - نهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح مان سيتي وللمرة الأولى في تاريخه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا اللقب الثالث في مسيرته التدريبية.

مانشستر سيتي وإنتر ميلان - نهائي دوري أبطال أوروبا

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