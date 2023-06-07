مايو الأشد حرارة للمحيطات على الإطلاق

كشفت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية حول تغير المناخ الأربعاء أن سطح المحيطات شهد خلال مايو الشهر الأشد حرارة على الإطلاق.

ووفقwا لتقارير إعلامية، ذكرت سامانثا بورغيس الرئيسة التنفيذية لخدمة كوبرنيكوس في بيان أن “درجات حرارة سطح المحيط وصلت إلى مستويات قياسية، وبياناتنا تشير إلى أن متوسط درجة الحرارة لجميع البحار الخالية من الجليد في مايو 2023 كان أكثر سخونة من أي شهر مماثل”.