مباحثات سعودية قطرية لتعزيز التعاون بقطاع المتاحف

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة اليوم في الدوحة، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ، وذلك خلال زيارة سموِّه الرسمية لحضور افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

تعزيز التعاون الثنائي

وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، متطلعاً إلى تعزيز العمل على المبادرات المعنيّة بمجال المتاحف، التي منها تبادل الخبرات وإعارة المقتنيات والمجموعات بين متاحف البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.