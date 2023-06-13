إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم 6 نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة إدانة أعضاء مجلس إدارة سابق لـ”ثمار” وتغريمهم 3.4 مليون ريال مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق سكايب تدشين قافلة “طيف عزيز” أضخم مشاريع جمعية أسر التوحد الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض مباحثات سعودية قطرية لتعزيز التعاون بقطاع المتاحف خسائر بترورابع المتراكمة تبلغ 21% من رأس المال بقيمة 3.53 مليار ريال الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة اليوم في الدوحة، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ، وذلك خلال زيارة سموِّه الرسمية لحضور افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.
وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، متطلعاً إلى تعزيز العمل على المبادرات المعنيّة بمجال المتاحف، التي منها تبادل الخبرات وإعارة المقتنيات والمجموعات بين متاحف البلدين.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.