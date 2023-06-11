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قاد المبادرة كوادر مؤهلة بأعلى المستويات

مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن في تركيا

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
مبادرة طريق مكة تواصل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل مبادرة طريق مكة تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية تركيا، وتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، ابتداءً من مغادرتهم بلدهم حتى وصولهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

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مبادرة طريق مكة

وتنفذ مبادرة طريق مكة وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

كوادر مؤهلة

وقاد دفة المبادرة في تركيا كوادر من أبناء وبنات المملكة مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1444هـ بسلام آمنين.

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