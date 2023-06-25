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سهرات خاصة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه

متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1
المواطن - فريق التحرير

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خلال عيد الأضحى ويوم عرفة، تخصّص MBC1 برمجتها لمواكبة الاحتفاليات المقامة في المناسبة، عبر تقديم مجموعة من البرامج والسهرات، إلى جانب مواكبة مباشرة من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والمدينة المنورة، ومن دبي.

متابعات وتغطيات متنوعة

تنطلق البرمجة في الفترة الصباحية ضمن حلقات خاصة من برنامج “صباح الخير يا عرب”، التي تتضمن ريبورتاجات عن كيفية تجسيد معاني العيد من التضحية والعطاء وفرحة الأطفال بملابسهم التراثية وألعابهم الشعبية ورقصاتهم الفولكلورية وغيرها. وتستمر هذه التغطية حتى المساء مع حلقات “عيد سعيد”. ويتناوب على تقديمها وجوه MBC وإعلاميوها، ومنهم هاني الحامد، هدى الخريف، خليل الفهد وسهى نويلاتي نهارًا، ثم تغريد الهويش، ياسر العمرو، سامي جميل، مالك الروقي ويوسف الغنامي ليلًا. كما يتخلّل تغطيات يوم عرفة، عرض حلقات وبرامج خاصة، من بينها “إحسان من الحرم”، و”إحسان من المدينة المنورة” وغيرها.

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سهرات MBC1

وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، يقدم مجموعة من ألمع نجوم الخليج والعالم العربي سهرات متميزة منها من يُعرض في أول وثاني أيام العيد”، بعنوان “ليلة ياسر بوعلي”، تحت شعار دع الموسيقى تسرد قصة الحياة، يحييها عايض وأنغام ونوال الكويتية وماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد، وفؤاد عبد الواحد، إلى جانب سهرات أخرى مميزة في بقية أيام العيد تحمل الكثير من المفاجآت.

تُعرض تغطية يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك على MBC1، من الثلاثاء إلى الجمعة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت السعودية.

تُعرض سهرات عيد الأضحى بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه على MBC1، طيلة ليالي العيد، الساعة 10 ليلًا بتوقيت السعودية.

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