متعاطي سابق يحذر: مدمنون يعملون في تطبيقات التوصيل

حذر متعاطي سابق من خطورة توغل وانتشار الإدمان، في ظل الضربات المتلاحقة من كافة أجهزة الدولة ضد المروجين.

مدمنون في تطبيقات التوصل

وقال لبرنامج الصوت الأصلي مع الإعلامي داود الشريان، إن بعض المتعاطين يعملون في تطبيقات التوصيل.

أهمية الفحص للعاملين

وأكد أهمية إجراء فحص للعاملين في تطبيقات التوصيل لحماية النشء والطلاب والطالبات في المدارس الذين يستخدمون وسائل وتطبيقات التوصيل بمختلف أنواعها.