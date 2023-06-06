متعاطي سابق يحذر: مدمنون يعملون في تطبيقات التوصيل

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حذر متعاطي سابق من خطورة توغل وانتشار الإدمان، في ظل الضربات المتلاحقة من كافة أجهزة الدولة ضد المروجين.
وقال لبرنامج الصوت الأصلي مع الإعلامي داود الشريان، إن بعض المتعاطين يعملون في تطبيقات التوصيل.
وأكد أهمية إجراء فحص للعاملين في تطبيقات التوصيل لحماية النشء والطلاب والطالبات في المدارس الذين يستخدمون وسائل وتطبيقات التوصيل بمختلف أنواعها.
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متعاطي سابق يحذر: مدمنين يعملون في تطبيقات التوصيل !! #MBCFM