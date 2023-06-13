موكب ترامب يغادر منتجعه إلى مقر المحكمة بميامي متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان روسيا تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا أنجز وأجّز حملة جديدة من أبشر للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك رئيس الاتحاد البرازيلي : سنسعى لحسم مصير أنشيلوتي معنا عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا مؤتمر مشترك برئاسة السعودية لإعلان تعهدات دعم الاستجابة الإنسانية في السودان
روى متعافٍ من إدمان المخدرات مأساته مع الإدمان، وكيف أنهى مسيرته وحلمه في الملاعب مع أحد الأندية الرياضية.
وقال المتعافي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إنه كان يتعاطى نوعًا رئيسيًّا من المخدرات كشراب إلى جانب الحشيش، وخسر في كل شيء، وظيفته، وأهله، وحلمه.
وأضاف لاعب كرة القدم السابق: إن المخدرات سببت له جلطة وتليفًا في الكبد، وأنهت مسيرته الرياضية.
وأردف: فكرت أول شيء في الذهاب للمستشفى، والحمد لله أشعر براحة نفسية واستقرار ذهني واستقرار للعائلة، فلا يوجد شيء أهم منها، وكنا دائمًا عايشين في قلق وتوتر.
وأكمل: وصلت لمرحلة كنت أقول المخدرات هي اللي تعيشني، وأقوم من النوم أفكر فيها وكنت لازم أستخدمها.
فيديو | "المخدرات تنهي مسيرة لاعب كرة قدم في أحد الأندية"
متعاف يروي لـ #الإخبارية قصة تعاطيه المخدرات#وطن_بلا_مخدرات#نشرة_النهار pic.twitter.com/ShKE05ftPg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2023