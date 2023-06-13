متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم

روى متعافٍ من إدمان المخدرات مأساته مع الإدمان، وكيف أنهى مسيرته وحلمه في الملاعب مع أحد الأندية الرياضية.

تعاطي المخدرات

وقال المتعافي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إنه كان يتعاطى نوعًا رئيسيًّا من المخدرات كشراب إلى جانب الحشيش، وخسر في كل شيء، وظيفته، وأهله، وحلمه.

أنهت مسيرته

وأضاف لاعب كرة القدم السابق: إن المخدرات سببت له جلطة وتليفًا في الكبد، وأنهت مسيرته الرياضية.

وأردف: فكرت أول شيء في الذهاب للمستشفى، والحمد لله أشعر براحة نفسية واستقرار ذهني واستقرار للعائلة، فلا يوجد شيء أهم منها، وكنا دائمًا عايشين في قلق وتوتر.

وأكمل: وصلت لمرحلة كنت أقول المخدرات هي اللي تعيشني، وأقوم من النوم أفكر فيها وكنت لازم أستخدمها.