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سببت له جلطة وتليفًا في الكبد

متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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روى متعافٍ من إدمان المخدرات مأساته مع الإدمان، وكيف أنهى مسيرته وحلمه في الملاعب مع أحد الأندية الرياضية.

تعاطي المخدرات

وقال المتعافي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إنه كان يتعاطى نوعًا رئيسيًّا من المخدرات كشراب إلى جانب الحشيش، وخسر في كل شيء، وظيفته، وأهله، وحلمه.

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أنهت مسيرته

وأضاف لاعب كرة القدم السابق: إن المخدرات سببت له جلطة وتليفًا في الكبد، وأنهت مسيرته الرياضية.

وأردف: فكرت أول شيء في الذهاب للمستشفى، والحمد لله أشعر براحة نفسية واستقرار ذهني واستقرار للعائلة، فلا يوجد شيء أهم منها، وكنا دائمًا عايشين في قلق وتوتر.

وأكمل: وصلت لمرحلة كنت أقول المخدرات هي اللي تعيشني، وأقوم من النوم أفكر فيها وكنت لازم أستخدمها.

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