متعافٍ من المخدرات بعد 40 عامًا: كنت أنام بالشوارع

روى متعافٍ من إدمان المخدرات، بعد 40 عامًا من التعاطي، تجربته والأعراض التي أصابته حتى توجه لمستشفى إرادة لتلقي العلاج منذ 3 أشهر.

وأوضح المتعافي في لقاء مع “قناة الإخبارية” أنه بدأ بالتعاطي من عمر 24 عامًا واستمر معه لـ 40 عامًا، وبعدما قام بالتوقف لمدة خمس سنوات انتكست حالته وعاد للتعاطي مرة أخرى.

وأضاف أنه خلال تعاطيه للمخدرات أصيب بالأمراض النفسية والتهيؤات قائلًا: كنت أنام في الحدائق وأحيانًا الشوارع.

وأشار إلى أن تعاطيه للإدمان تسبب في وقوع المشاكل العائلية والطلاق لثلاث مرات، داعيًا الشباب بتجنب أصدقاء السوء والتوجه لتلقي العلاج بمستشفى إرادة.