مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن

أعلنت مكونات وشخصيات سياسية في حضرموت باليمن عن إنشاء مجلس حضرموت الوطني، وفقًا للإخبارية عاجل.

تأكيدات مجلس حضرموت

وأكد مجلس حضرموت الوطني الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية.

ومنع مجلس حضرموت إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن

ويأتي إشهار “مجلس حضرموت الوطني” كحامل سياسي يتبنى رؤى ومطالب وتطلعات أبناء المحافظة شرقي اليمن.