Icon

وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي Icon 27 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف Icon الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة Icon مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك Icon مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله Icon أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف Icon مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن Icon وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
المجلس يضم مكونات وشخصيات سياسية

مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مكونات وشخصيات سياسية في حضرموت باليمن عن إنشاء مجلس حضرموت الوطني، وفقًا للإخبارية عاجل.

علم اليمن

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان: العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل

فيصل بن فرحان: العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل

وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

تأكيدات مجلس حضرموت

وأكد مجلس حضرموت الوطني الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية.

ومنع مجلس حضرموت إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن

ويأتي إشهار “مجلس حضرموت الوطني” كحامل سياسي يتبنى رؤى ومطالب وتطلعات أبناء المحافظة شرقي اليمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم