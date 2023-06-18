مجموعة المانحين تبحث مستجدات العمل الإنساني برئاسة السعودية

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عقد الاجتماع السادس لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – عالي المستوى – في الرياض برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الدول المانحة (30 دولة)، وفريق من كبار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتم خلال الاجتماع الختامي لرئاسة السعودية مناقشة مستجدات العمل الإنساني، ومنها مسألة التمويل الذي يعد من أولويات متطلبات العمل الإنساني بسبب وجود فجوة كبيرة في التمويل، والتطرق إلى الزيادة الكبيرة في الاحتياج الإنساني نسبة للأوضاع المستجدة مثل زلزال سوريا وتركيا والأحداث الحالية في السودان، إذ بلغ حجم الاحتياج 56.5 مليار دولار أمريكي، حيث تتطلب الاستجابة لهذا الاحتياج الغير مسبوق تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لسد الفجوة الكبيرة في التمويل ومنها توسيع قاعدة المانحين واستقطاب مانحين جدد، حيث ركزت الاستراتيجية التي قدمتها المملكة على ذلك.
فيديو | برئاسة المملكة.. مجموعة المانحين تناقش مستجدات العمل الإنساني في الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/vGo10ewQI6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023