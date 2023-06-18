Icon

قوة محمد بن سلمان تنعكس على طاولة مفاوضات باريس Icon وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محلياً واستقراره عالمياً Icon ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق Icon وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من المغرب Icon على القرني: الاستمطار سيفيدنا في تحقيق مشروع الرياض الخضراء Icon ساديو ماني يُلمح إلى انضمامه لـ نيوكاسل يونايتد Icon رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور أعضاء الدول المانحة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة

مجموعة المانحين تبحث مستجدات العمل الإنساني برئاسة السعودية

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
مجموعة المانحين تبحث مستجدات العمل الإنساني برئاسة السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقد الاجتماع السادس لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – عالي المستوى – في الرياض برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الدول المانحة (30 دولة)، وفريق من كبار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

قاعدة المانحين

وتم خلال الاجتماع الختامي لرئاسة السعودية مناقشة مستجدات العمل الإنساني، ومنها مسألة التمويل الذي يعد من أولويات متطلبات العمل الإنساني بسبب وجود فجوة كبيرة في التمويل، والتطرق إلى الزيادة الكبيرة في الاحتياج الإنساني نسبة للأوضاع المستجدة مثل زلزال سوريا وتركيا والأحداث الحالية في السودان، إذ بلغ حجم الاحتياج 56.5 مليار دولار أمريكي، حيث تتطلب الاستجابة لهذا الاحتياج الغير مسبوق تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لسد الفجوة الكبيرة في التمويل ومنها توسيع قاعدة المانحين واستقطاب مانحين جدد، حيث ركزت الاستراتيجية التي قدمتها المملكة على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء

مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء

240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا

240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم