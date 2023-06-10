محمد بن زايد بين صفوف مشجعي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

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تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات حضور رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ونائبه، منصور بن زايد، لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي.
وحرص الرئيس الإماراتي على التواجد في مدرجات ملعب “أتاتورك الأولمبي” في إسطنبول التركية، لمشاهدة المشهد الختامي لأحد أبرز البطولات في لعبة كرة القدم، برفقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
كما ظهر الشيخ منصور بن زايد، وهو مالك نادي مانشستر سيتي، مرتديًا وشاحًا يحمل شعار فريقه.
في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة حديثًا ودّيًا بينهم، عقب زيادة رسمية للشيخ محمد بن زايد ونائبه للرئيس التركي، اليوم السبت.
وأظهرت اللقطات ردة فعل أردوغان عندما أخبره رئيس دولة الإمارات بأن الشيخ منصور بن زايد يمتلك نادي مانشستر سيتي. وحينها علق الرئيس التركي: “ما شاء الله”.