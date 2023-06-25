Icon

بنود اتفاق إنهاء تمرد قائد فاغنر بوساطة رئيس بيلاروسيا Icon محمد صلاح يحسم موقفه من مغادرة ليفربول Icon السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية Icon تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج Icon متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1 Icon أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال Icon موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا Icon بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك Icon رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية Icon سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعدما ارتبط اسمه بدوري روشن

محمد صلاح يحسم موقفه من مغادرة ليفربول

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
محمد صلاح يحسم موقفه من مغادرة ليفربول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم النجم المصري محمد صلاح، موقفه من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح مستمر

وأكدت تقارير مؤخرًا أن محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، تلقى عرضًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل، خاصة بعد انضمام أكثر من نجم عالمي إليه هذا الصيف.

قد يهمّك أيضاً
إنجازات تتوالى على أرض السعودية.. الـ 17 عالمياً ضمن الدول الأكثر تنافسية

إنجازات تتوالى على أرض السعودية.. الـ 17 عالمياً ضمن الدول الأكثر تنافسية

الأمن العام: لا تستجيبوا لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية

الأمن العام: لا تستجيبوا لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية

وأشار موقع “footballinsider247″، إلى أن محمد صلاح قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الصيف، وذلك على الرغم من عدم تأهله إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ولفت الموقع العالمي، إلى أن نجم المنتخب المصري قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إلا أن رحيله إلى هناك أمر محتمل في المستقبل، بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول في موسم 2024\ 2025.

وكان محمد صلاح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الرابع بقائمة الهدافين، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا، فيما توج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند بجائزة الهداف بـ36 هدفًا.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

صفقات عالمية بدوري روشن

ونجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وضم الاتحاد الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي هذا الصيف.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم