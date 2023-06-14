محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد غينيا وافي يضبط 244 مشروعًا مخالفًا اكتمال وصول 16 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67 تحذير من شرب المياه المعرضة للشمس الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم
استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة غينيا اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد غينيا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الكبير في مراكش، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
وقبل مباراة اليوم، يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع غينيا الوصيف، فيما تتواجد مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساوية مع إثيوبيا.
ويفتقد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خدمات العديد من اللاعبين، وفي مقدمتهم؛ ثنائي فريق الاتحاد، أحمد حجازي وطارق حامد، مهاجم ألانيا سبور التركي، أحمد حسن كوكا، ونجم ميتلاند الدنماركي، إمام عاشور.
ومن المتوقع أن يبدأ محمد صلاح، مباراة اليوم بشكل أساسي، حيث يطمح فيتوريا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، من أجل ضمان خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، دون الانتظار إلى المباراة الأخيرة.
ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة غينيا اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، محمود حمادة، مروان عطية “مهند لاشين”، أحمد مصطفى زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.