محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد غينيا

استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة غينيا اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

مصر ضد غينيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد غينيا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الكبير في مراكش، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع غينيا الوصيف، فيما تتواجد مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساوية مع إثيوبيا.

ويفتقد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خدمات العديد من اللاعبين، وفي مقدمتهم؛ ثنائي فريق الاتحاد، أحمد حجازي وطارق حامد، مهاجم ألانيا سبور التركي، أحمد حسن كوكا، ونجم ميتلاند الدنماركي، إمام عاشور.

محمد صلاح يقود التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ محمد صلاح، مباراة اليوم بشكل أساسي، حيث يطمح فيتوريا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، من أجل ضمان خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، دون الانتظار إلى المباراة الأخيرة.

ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة غينيا اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني، محمود حمادة، مروان عطية “مهند لاشين”، أحمد مصطفى زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.