محمد منير يطرب جمهوره في ليلة مشواري بجدة

تقام يوم الجمعة المقبل ليلة غنائية طربية في جدة، يحييها النجم محمد منير تحت عنوان ليلة مشواري، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن تقويم فعاليات جدة.

ويستعرض محمد منير في ليلته ألحانه وأعماله الغنائية التي قدمها خلال مسيرته الطويلة، وذلك برفقة فرقة موسيقية يقودها المايسترو هاني فرحات.

مسرح بنش مارك

وتقام الأمسية على مسرح بنش مارك، الذي يستقبل الحضور بعد حجزهم عبر الرابط الخاص بتذاكر “ليلة مشواري” في منصة عيشها: اضغط هنا.

أعمال منوعة

وقدم محمد منير أعماله الغنائية المنوعة بداية من نهاية السبعينيات التي شهدت انطلاقته الموسيقية، ليتوجّه بعدها إلى مسارح الفن العربية، وشهدت مسيرته تحقيق أعماله انتشارًا في مصر والوطن العربي من خلال الطرح الذي يقدمه في الموسيقى، حيث يعد من أوائل المطربين العرب في تقديم موسيقى “الجاز” من خلال ألبوماته الغنائية التي انتشرت بشكل واسع في الساحة الفنية منذ الثمانينيات الميلادية لتكون واحدة من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية الحديثة.

وأطرب منير محبيه وجمهوره بأعماله الغنائية بأكثر من 20 ألبومًا غنائيًّا غلبت عليها الأغنية السريعة ذات الطابع المتجدد، بالإضافة إلى قيامه بدور البطولة في عدد من المسلسلات المصرية؛ ليعد من خلالها النجم العربي الشامل لما حققه من نجاحات في الساحة الفنية.

ليلة مشواري

وتعد ليلة مشواري واحدة من الليالي الغنائية الطربية التي يعكف على التحضير لها لتظهر إلى الجمهور بموسيقى راقية وألحان بديعة تحمل بصمة منير المعروفة، وإضافة إلى ذلك سوف تكشف الليلة الغنائية المنتظرة العديد من المفاجآت الغنائية.

هيئة الترفيه

وتأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في السعودية من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه. ‏