محمد منير يطرب محبيه الليلة بجدة

يستعد جمهور الفنان المصري محمد منير في السعودية للاستمتاع بليلة طربية مميزة الليلة تحت عنوان مشواري، بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

وتقام الأمسية على مسرح بنش مارك، الذي يستقبل الحضور بعد حجزهم عبر الرابط الخاص بتذاكر ليلة مشواري في منصة عيشها.

مفاجآت لأهالي جدة

وفي وقت سابق، كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تجهيز مفاجآت لأهالي جدة خلال حفل اليوم الجمعة.

أعمال منوعة

وقدم محمد منير أعماله الغنائية المنوعة بداية من نهاية السبعينيات التي شهدت انطلاقته الموسيقية، ليتوجّه بعدها إلى مسارح الفن العربية، وشهدت مسيرته تحقيق أعماله انتشارًا في مصر والوطن العربي من خلال الطرح الذي يقدمه في الموسيقى، حيث يعد من أوائل المطربين العرب في تقديم موسيقى “الجاز” من خلال ألبوماته الغنائية التي انتشرت بشكل واسع في الساحة الفنية منذ الثمانينيات الميلادية لتكون واحدة من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية الحديثة.

وأطرب منير محبيه وجمهوره بأعماله الغنائية بأكثر من 20 ألبومًا غنائيًّا غلبت عليها الأغنية السريعة ذات الطابع المتجدد، بالإضافة إلى قيامه بدور البطولة في عدد من المسلسلات المصرية؛ ليعد من خلالها النجم العربي الشامل لما حققه من نجاحات في الساحة الفنية.

ليلة مشواري

وتعد ليلة مشواري واحدة من الليالي الغنائية الطربية التي يعكف على التحضير لها لتظهر إلى الجمهور بموسيقى راقية وألحان بديعة تحمل بصمة منير المعروفة، وإضافة إلى ذلك سوف تكشف الليلة الغنائية المنتظرة العديد من المفاجآت الغنائية.