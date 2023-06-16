ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 محمد منير يطرب محبيه الليلة بجدة لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه الأخضر يفتتح كأس آسيا تحت 17 عامًا بالفوز على أستراليا الصحة تودّع كورونا بحملة مع السلامة تاريخ العلاقات السعودية الفرنسية منذ 1926 وحتى زيارة محمد بن سلمان هيلدر كوستا خارج صفوف الاتحاد إحباط تهريب 12 كيلوجرامًا من الشبو في جمرك البطحاء حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل لا يوقف الدعم جماهير الاتحاد ترفض الصفقة التبادلية!
يستعد جمهور الفنان المصري محمد منير في السعودية للاستمتاع بليلة طربية مميزة الليلة تحت عنوان مشواري، بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.
وتقام الأمسية على مسرح بنش مارك، الذي يستقبل الحضور بعد حجزهم عبر الرابط الخاص بتذاكر ليلة مشواري في منصة عيشها.
وفي وقت سابق، كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تجهيز مفاجآت لأهالي جدة خلال حفل اليوم الجمعة.
وقدم محمد منير أعماله الغنائية المنوعة بداية من نهاية السبعينيات التي شهدت انطلاقته الموسيقية، ليتوجّه بعدها إلى مسارح الفن العربية، وشهدت مسيرته تحقيق أعماله انتشارًا في مصر والوطن العربي من خلال الطرح الذي يقدمه في الموسيقى، حيث يعد من أوائل المطربين العرب في تقديم موسيقى “الجاز” من خلال ألبوماته الغنائية التي انتشرت بشكل واسع في الساحة الفنية منذ الثمانينيات الميلادية لتكون واحدة من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية الحديثة.
وأطرب منير محبيه وجمهوره بأعماله الغنائية بأكثر من 20 ألبومًا غنائيًّا غلبت عليها الأغنية السريعة ذات الطابع المتجدد، بالإضافة إلى قيامه بدور البطولة في عدد من المسلسلات المصرية؛ ليعد من خلالها النجم العربي الشامل لما حققه من نجاحات في الساحة الفنية.
وتعد ليلة مشواري واحدة من الليالي الغنائية الطربية التي يعكف على التحضير لها لتظهر إلى الجمهور بموسيقى راقية وألحان بديعة تحمل بصمة منير المعروفة، وإضافة إلى ذلك سوف تكشف الليلة الغنائية المنتظرة العديد من المفاجآت الغنائية.
ليلة طربية مع الفنان محمد منير بعنوان “مشواري” بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك في مدينة جدة🎻😍
🗓️16 يونيو
احجز الآن 📲 https://t.co/esdh0aRvAu#حفلة_محمد_منير pic.twitter.com/z2J2CwR1Zq
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 13, 2023