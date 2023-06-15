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مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المدرب الإسباني خولين لوبتيجي، مدرب نادي وولفرهامبتون الإسباني، خارج حسابات نادي الهلال، وذلك خلال الفترة الحالية.

لوبتيجي مستمر مع وولفرهامبتون

وقال الصحفي الإنجليزي جون بيرسي: إن المدرب الإسباني لوبتيجي مستمر في قيادة فريق وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي وقت سابق، أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فترة فهد بن نافل والتي استمرت لمدة 4 سنوات حينما كان رئيسًا لـ الهلال خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

تغريدة الفراج عن ابن نافل

وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ابن نافل، رئيس رزه، يليق بـ الهلال والهلال يليق فيه، وقد علمنا التاريخ أن الأزرق عندما يغيب لأي سبب فإنه يعود في الموسم التالي بأمواج تسونامي مدمرة، هل تذكرون في 2019؟، وما بعدها خلونا نشوف وش بيصير بعدها بشهرين”.

وسبق لـ جماهير الهلال أن دشنت وسمًا عبر “تويتر” طالبت فيه فهد بن نافل بالترشح من أجل رئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: “أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.

وكانت فترة مجلس إدارة ابن نافل انتهت بنهاية موسم 2022/ 2023.

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