مراكز الضيافة في مكة والمدينة المنورة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مراكز ضيافة الأطفال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستقبل أطفال الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج والعمرة، لتسهيل رحلتهم الإيمانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى عمر 10 أعوام، حيث تقدم لهم مجموعة من الخدمات منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية، وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسديًا.
ولفتت الوزارة إلى أن المراكز تمكن الأطفال من الحصول على خدمة المبيت داخل المركز، مع تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.